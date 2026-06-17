Бегавшему за машиной Кадырова экс-депутату вручили клинок «Ахмата» у камуфляжного дивана

Бегавшего за машиной Адама Кадырова экс-депутата Баранова наградили у камуфляжного дивана

Бегавшему за машиной сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама смоленскому экс-депутату Максиму Баранову вручили номерной клинок спецназа «Ахмат». Об этом сообщается в Telegram-канале проекта «Единство Народов России», который ведет сам Баранов.

В публикации говорится, что Апти Алаудинов — командир спецназа «Ахмат» — вручил Баранову нож под номером 430. Бывший парламентарий заявил, что клинок является для него реликвией, и обладание им несет особую ответственность — «жить так, чтобы оправдать доверие и честь», вложенные в него.

В его холодном блеске отражается история, наполненная мужеством и самопожертвованием, а также надежда на будущее, которое мы строим вместе Максим Баранов

На фотографии, которую приложил к посту экс-депутат, видно, что награждение происходит в комнате со стенами, завешанными предназначенными для маскировки открытых позиций и техники сетями. Также стену украшает портрет Алаудинова в парадной форме и с наградами. На заднем плане фотографии виден диван камуфляжного цвета.

Чем известен экс-депутат Баранов? В 2020 году Баранов стал объектом насмешек жителей Смоленска после того, как приехал инспектировать благоустройство двора в пиджаке, брюках и даже туфлях малинового цвета. Также депутат привлек к себе внимание, выложив ролик со справляющим нужду коллегой из другого города и записав видео о непростых для России временах на фоне дорогого автомобиля и портрета президента страны Владимира Путина. Уходя на спецоперацию, Баранов взял с собой помощника — бойца MMA Ислама Каримова (Мучителя) из категории супертяжей ростом 198 сантиметров. В итоге он подвергся критике и во время службы — юристы из проекта Zlawyers отмечали, что воюющий депутат пользуется на боевых задачах айфоном, несмотря на существующий в вооруженных силах запрет. Сам Баранов сообщал в блоге, что стал военкором телеканала «Грозный» и демонстрировал, «как обстоят дела на линии фронта».

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров появился на публике без наград и с пистолетом. В таком виде он посетил музыкальную премию, на которой награждали лауреата «Песня года» за 2025 год.