Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:14, 18 июня 2026Мир

ЕС подготовил жесткое заявление о России

Politico: ЕС заявил об угрозе на восточном фланге из-за инцидента с БПЛА России в Румынии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: George Calin / Reuters

Европейский союз (ЕС) заявил об угрозе блоку на восточном фланге из-за инцидента с российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Румынии. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что издание получило доступ к последней версии проекта совместного заявления, которое будет опубликовано по итогам переговоров в Евросовете, датированной 16 июня.

«Европейский совет решительно осуждает серьезный инцидент, произошедший 29 мая 2026 года, когда российский беспилотник, перевозивший взрывчатку, врезался в жилое здание в Румынии, и признает непосредственные угрозы для ЕС на восточном фланге», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принадлежность дрона, упавшего в Румынии, невозможно установить без проведения экспертизы. Он отметил, что Москва готова провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего в случае, если ей будут переданы обломки упавшего беспилотника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы типы пытавшихся атаковать Москву дронов ВСУ

    Гоблин обратился к несовершеннолетним россиянам со словами «вы в дебилов превращаетесь»

    «Ростех» представил способный уклоняться от перехватчиков БПЛА

    Бывший футбольный арбитр двумя словами оценил судейство на ЧМ-2026

    Бузова выступила в Кремле в инвалидной коляске

    Москва пережила самую крупную за два года атаку украинских дронов

    Россия заложила новую атомную подводную лодку «Мурманск»

    Россиянам объяснили бесполезность мужских шампуней

    Россиянам подсказали три способа избавиться от панической атаки

    Ставленник Трампа не стал снижать ставку Федрезерва США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok