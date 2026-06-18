ЕС подготовил жесткое заявление о России

Politico: ЕС заявил об угрозе на восточном фланге из-за инцидента с БПЛА России в Румынии

Европейский союз (ЕС) заявил об угрозе блоку на восточном фланге из-за инцидента с российским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Румынии. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что издание получило доступ к последней версии проекта совместного заявления, которое будет опубликовано по итогам переговоров в Евросовете, датированной 16 июня.

«Европейский совет решительно осуждает серьезный инцидент, произошедший 29 мая 2026 года, когда российский беспилотник, перевозивший взрывчатку, врезался в жилое здание в Румынии, и признает непосредственные угрозы для ЕС на восточном фланге», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принадлежность дрона, упавшего в Румынии, невозможно установить без проведения экспертизы. Он отметил, что Москва готова провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего в случае, если ей будут переданы обломки упавшего беспилотника.