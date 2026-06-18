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15:40, 18 июня 2026Мир

Мелони нанесла Макрону «дипломатическую пощечину»

Панкратов: Закатывание глаз Мелони стало дипломатической пощечиной в диалоге с Макроном
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Во время разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита «Большой семерки» премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза. Ее реакцию в беседе с aif.ru разобрал профайлер и политолог Руслан Панкратов.

По его мнению, данный жест стоит трактовать не как спонтанную эмоцию, а как осознанное нежелание воспринимать слова собеседника. Он подчеркнул, что таким образом итальянский политик дала Макрону «дипломатическую пощечину», позволив окружающим увидеть ее снисходительную реакцию.

«На видеокадрах видно, как она сначала наклоняется к нему — то есть сохраняет формальное уважение, не отстраняется демонстративно, — выслушивает фразу, а затем, уже отвернувшись от него лицом к столу, дает себе возможность на долю секунды показать то, что думает на самом деле: закатывает глаза, с легким сдвигом губ и микронапряжением в нижней части лица», — рассказал Панкратов.

Профайлер заметил, что подобное отношение главы правительства Италии продиктовано многолетней напряженностью между Парижем и Римом в самых разных сферах — от миграционной политики до внутренних разногласий, основанных на нежелании Франции видеть в Италии равного партнера. Эксперт выразил уверенность, что закатанные глаза — это реакция всей Италии на французскую привычку смотреть на нее сверху вниз.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский оконфузился во время беседы с итальянским премьером. Он потянулся, чтобы поцеловать политика при приветствии, однако та неловко отпрянула от него.

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