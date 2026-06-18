Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 18 июня 2026Россия

Мурашко раскрыл среднее время приезда скорой помощи в России

Мурашко: Более 85 процентов выездов скорой помощи в России выполняются в течение 20 минут
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Более 85 процентов выездов скорой помощи в России выполняются в течение 20 минут. Среднее время приезда медицинских бригад к россиянам раскрыл министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Министр пояснил, что среднее время приезда скорой не превышает 20 минут, несмотря на климато-географические особенности страны.

По его данным, всего в 2025 году в России было выполнено более 37 миллионов вызовов скорой медицинской помощи.

Ранее Мурашко анонсировал снижение бумажной нагрузки на медиков за счет введения искусственного интеллекта. По его словам, одна из таких разработок уже активно внедряется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала топливную инфраструктуру Украины. Уничтожено дорогостоящее оборудование из стран НАТО

    Реакция блогерши Митрошиной на приговор попала на видео

    Российских владельцев карт Visa и Mastercard предупредили о возможных рисках

    Лукашенко рассказал об ответе Киева после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

    Фон дер Ляйен захотела ограничить прием украинских беженцев в ЕС

    Россиянин открыл стрельбу по подросткам во дворе дома

    Трамп высказался о дураках

    В российском регионе создали штаб по обеспечению топливом

    Футболист сборной ДР Конго раскритиковал Роналду

    Женщина лечила проблемы с глотанием антидепрессантами и оказалась смертельно больна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok