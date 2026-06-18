Мурашко раскрыл среднее время приезда скорой помощи в России

Мурашко: Более 85 процентов выездов скорой помощи в России выполняются в течение 20 минут

Более 85 процентов выездов скорой помощи в России выполняются в течение 20 минут. Среднее время приезда медицинских бригад к россиянам раскрыл министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Министр пояснил, что среднее время приезда скорой не превышает 20 минут, несмотря на климато-географические особенности страны.

По его данным, всего в 2025 году в России было выполнено более 37 миллионов вызовов скорой медицинской помощи.

Ранее Мурашко анонсировал снижение бумажной нагрузки на медиков за счет введения искусственного интеллекта. По его словам, одна из таких разработок уже активно внедряется.