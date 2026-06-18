Мужчина решил помочь возлюбленной похудеть при помощи побоев

В Гонконге мужчина решил помочь возлюбленной похудеть и забил ее насмерть прутом

В Гонконге идет суд над мужчиной, который решил помочь возлюбленной похудеть при помощи побоев и погубил ее. Об этом пишет AsiaOne.

На скамье подсудимых оказался 29-летний Нг Ка Син. 27 и 28 апреля 2022 года мужчина несколько часов избивал свою жену Ип Чи-Чин прутом. По словам Сина, он делал это, чтобы она не спала, что должно было помочь ей похудеть. Мужчина прекратил избиение утром 28 апреля. По его словам, женщина была еще жива. Медики установили, что она впала в кому около семи утра. По словам Сина, женщина не спала около 10 дней по совету сестры, которая сказала, что это поможет избавиться от болезни, вызванной ожирением.

29 апреля он погрузил Чи-Чин на тележку, привез в полицейский участок и заявил: «Это была моя девушка. Я случайно забил ее прутом насмерть». Судмедэксперты установили, что женщины не стало из-за многочисленных травм и удушения. В суде Син сказал, что преступление было непредумышленным, но прокуратура отклонила это заявление. Окончательное решение по делу еще не вынесено.

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