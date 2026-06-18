Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:28, 18 июня 2026Из жизни

Мужчина решил помочь возлюбленной похудеть при помощи побоев

В Гонконге мужчина решил помочь возлюбленной похудеть и забил ее насмерть прутом
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: @SingTaoHeadline

В Гонконге идет суд над мужчиной, который решил помочь возлюбленной похудеть при помощи побоев и погубил ее. Об этом пишет AsiaOne.

На скамье подсудимых оказался 29-летний Нг Ка Син. 27 и 28 апреля 2022 года мужчина несколько часов избивал свою жену Ип Чи-Чин прутом. По словам Сина, он делал это, чтобы она не спала, что должно было помочь ей похудеть. Мужчина прекратил избиение утром 28 апреля. По его словам, женщина была еще жива. Медики установили, что она впала в кому около семи утра. По словам Сина, женщина не спала около 10 дней по совету сестры, которая сказала, что это поможет избавиться от болезни, вызванной ожирением.

29 апреля он погрузил Чи-Чин на тележку, привез в полицейский участок и заявил: «Это была моя девушка. Я случайно забил ее прутом насмерть». Судмедэксперты установили, что женщины не стало из-за многочисленных травм и удушения. В суде Син сказал, что преступление было непредумышленным, но прокуратура отклонила это заявление. Окончательное решение по делу еще не вынесено.

Материалы по теме:
Двухметровый архитектор 17 лет убивал женщин и закапывал их тела вдоль шоссе. Что помогло поймать маньяка?
Двухметровый архитектор 17 лет убивал женщин и закапывал их тела вдоль шоссе.Что помогло поймать маньяка?
28 апреля 2026
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Маньяк Зодиак: кем он оказался, сколько жертв, история
Маньяк Зодиак:кем он оказался, сколько жертв, история
19 декабря 2024

Ранее сообщалось, что в Великобритании пенсионерка расправилась с партнером, пока тот сидел на унитазе. Женщина прятала его останки 11 месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал регулярные удары по Украине

    Центробанк повысил курсы доллара и евро

    Жена Джорджа Клуни вышла в свет со стрижкой в стиле 70-х

    Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

    Бородина раскрыла последствия отказа от алкоголя и курения

    Супруги не выжили на глазах у гида из-за схода снежной лавины в Перу

    Бывшему замминистра культуры России отказали в УДО

    Футболисту сборной Кот-д'Ивуара отказали во въезде в Канаду

    Глобальная торговля удобрениями обрушилась

    В США рассказали об «автономной крепости» ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok