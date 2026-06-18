Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:31, 18 июня 2026Экономика

Найдена самая дорогая для жизни страна Евросоюза

Евростат: В ЕС самой дорогой страной для жизни оказалась Дания
Кирилл Луцюк

Фото: Patrick Pleul / dpa / Globallookpress.com

В 2025 году уровень цен на товары и услуги в Дании оказался самым высоким в Европейском союзе и достиг 140 процентов от среднего по объединению. Об этом сообщил Евростат.

В Ирландии соответствующий показатель был равен 136 процентам, а в Люксембурге — 132 процентам. Самые низкие значения наблюдались в Болгарии (63 процента), Румынии (65 процентов) и Польше (73 процента).

Отмечается, что в прошлом году расходы на жилье, которые считаются самой значительной статьей расходов, варьировались от 190 процентов от среднего показателя по ЕС в Ирландии до 41 процента в Болгарии. Вторая по величине категория расходов — продукты питания и безалкогольные напитки. Дороже всего они стоили в Люксембурге (122 процента), а дешевле всего — в Румынии (80 процентов).

В мае 2026 года годовой уровень инфляции в еврозоне составил 3,2 процента. В апреле он был на отметке три процента, а в мае 2025 года — 1,9 процента. В Европейском союзе инфляция дошла до 3,3 процента против апрельских 3,2 процента. Самые низкие значения зарегистрированы в Швеции (1,1 процента), Дании и Чехии (по 1,8 процента). Самые высокие — в Румынии (9,7 процента), Болгарии (6,3 процента) и Литве (5,1 процента).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    В России рассказали о новом оружии в виде гибрида дрона и крылатой ракеты

    Министр войны США призвал НАТО перейти к жестокости

    Двух предполагаемых подельников петербургского миллиардера Трабера арестовали

    В России указали на причастных к крупнейшей за два года атаке на Москву

    Ольга Бузова похвасталась бриллиантовыми покупками на 1,2 миллиона рублей

    Власти заявили о штатной работе московских автозаправок

    Вице-президент США назвал себя конспирологом из-за дела Эпштейна

    Российская пенсионерка спасла свои деньги одним решением

    Мужчин предупредили о неочевидных симптомах рака простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok