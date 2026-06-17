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13:22, 17 июня 2026Экономика

В Европе нашли страну с самой высокой инфляцией

Евростат: Румыния оказалась страной ЕС с самой высокой инфляцией
Кирилл Луцюк

Фото: Octav Gane / Reuters

Годовой уровень инфляции в еврозоне в мае 2026 года составил 3,2 процента. Об этом сообщил Евростат.

В апреле речь шла о трех процентах, а в мае 2025 года об 1,9 процента.

Что касается Европейского союза, то там в прошлом месяце инфляция дошла до 3,3 процента против апрельских 3,2 процента. В последний месяц весны прошлого года она была равна 2,2 процента.

Самая низкая годовая инфляция зарегистрирована в Швеции (1,1 процента), Дании и Чехии (по 1,8 процента). Самые высокие значения показали Румыния (9,7 процента), Болгария (6,3 процента) и Литва (5,1 процента).

В целом, если сравнивать с апрелем 2026 года, годовая инфляция снизилась в одиннадцати государствах-членах и выросла в шестнадцати.

Накануне главный экономист Европейского центрального банка Филип Ляйен предупредил, что инфляция в еврозоне будет превышать три процента. Причиной такого положения дел является ситуация на Ближнем Востоке.

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