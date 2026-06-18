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06:01, 18 июня 2026МирЭксклюзив

Названы условия нового раунда переговоров России и США по Украине

Американист Дубравский: Россия и США могут скоро провести новый раунд переговоров
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Россия и США могут скоро провести новый раунд переговоров, так как Вашингтон постепенно завершает свое участие в иранском конфликте. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

В частности, эксперт указал, что президент США Дональд Трамп параллельно ведет беседу как с Москвой, так и с Киевом, поэтому необходимо ожидать новых контактов с обеими сторонами.

«Более того, если мы посмотрим на логику предыдущих контактов, то мы увидим, что Трамп сразу говорит как с одной, так и с другой стороной. Поэтому если был разговор с [президентом России Владимиром] Путиным, то теперь он проходит [на полях G7] с Зеленским», — подчеркнул американист.

14 июня помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Кроме того, в тот же день Путин провел телефонный разговор с Трампом.

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