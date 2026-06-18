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16:19, 18 июня 2026Экономика

Получившая травму Бузова потребует компенсацию от укладчиков плитки

Mash: Получившая травму Бузова потребует компенсацию от укладчиков плитки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова, получившая серьезную травму колена, планирует потребовать компенсацию от рабочих, уложивших плитку в ее ванной. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По словам Бузовой, травма от падения оказалась серьезной именно из-за того, что плитка была уложена некачественно. Она отметила, что не раз падала на льду, но никогда не получала таких повреждений. Травма удивила не только Бузову, но также врачей и ее друга, профессионально играющего в футбол.

«Сам факт, что после падения плитка разбилась вдребезги, это вопрос не к моему падению, а к тому, как плитка была установлена... Потому что упасть можно всегда — но был бы ушиб. Я повторюсь, я сколько раз падала на льду, и лед не проваливался. Там вопрос к тем, кто эту плитку устанавливал, и ушиб был получен не от падения», — заявила телеведущая. Она отметила, что собирается заняться привлечением рабочих к ответственности после того, как полностью восстановит здоровье.

Бузова поскользнулась в душе у себя дома и получила травму неделю назад. Врачи провели операцию и предписали певице не беспокоить колено. Ранее Бузова выступила в Государственном Кремлевском дворце, появившись на сцене в инвалидной коляске.

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