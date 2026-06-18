Посольство в Париже назвало показ ударов по России на выставке Eurosatory шабашем

Посольство России в Париже раскритиковало показ кадров ударов якобы по объектам РФ на украинском стенде оборонной выставки Eurosatory во Франции. Об этом дипломаты сообщили РИА Новости.

В дипмиссии рекламу ракеты «Фламинго», включающую демонстрацию видео с пожаром якобы после удара по инфраструктуре в России, назвали отвратительным шабашем. Собеседник агентства отметил, что произошедшее отражает подход Парижа к украинскому конфликту, который заключается в безоговорочной поддержке Киева в стремлении нанести максимальный урон России.

Кроме того, в российском диппредставительстве напомнили о поставках Францией дальнобойных ракет Украине. Дипломаты отметили, что это вооружение использовалось для нанесения ударов по территории России.

Ранее сообщалось, что Украина представила комплект, который превращает свободнопадающие бомбы в планирующие боеприпасы, на выставке Eurosatory во Франции.