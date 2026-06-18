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05:16, 18 июня 2026Мир

Украинскую рекламу вооружений назвали шабашем

Посольство в Париже назвало показ ударов по России на выставке Eurosatory шабашем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Посольство России в Париже раскритиковало показ кадров ударов якобы по объектам РФ на украинском стенде оборонной выставки Eurosatory во Франции. Об этом дипломаты сообщили РИА Новости.

В дипмиссии рекламу ракеты «Фламинго», включающую демонстрацию видео с пожаром якобы после удара по инфраструктуре в России, назвали отвратительным шабашем. Собеседник агентства отметил, что произошедшее отражает подход Парижа к украинскому конфликту, который заключается в безоговорочной поддержке Киева в стремлении нанести максимальный урон России.

Кроме того, в российском диппредставительстве напомнили о поставках Францией дальнобойных ракет Украине. Дипломаты отметили, что это вооружение использовалось для нанесения ударов по территории России.

Ранее сообщалось, что Украина представила комплект, который превращает свободнопадающие бомбы в планирующие боеприпасы, на выставке Eurosatory во Франции.

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