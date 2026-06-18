Рогозин призвал уничтожить все места запусков украинских БПЛА

Рогозин призвал уничтожить все места запусков БПЛА ВСУ

Вооруженным силам (ВС) России следует уничтожить все места запусков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким призывом выступил сенатор Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Надо бить не как "ответ на...", а бить увлеченно, разнеся все места, откуда стартуют их дальнобойные беспилотники аэродромного базирования», — написал Рогозин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ВС России следует нанести такой удар по Украине, который бы предотвратил все террористические действия со стороны ВСУ.