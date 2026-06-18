В России высказались об изменении характера ударов после массированной атаки на Москву

Чепа: Нужно нанести удар, который бы предотвратил террористические действия ВСУ

Вооруженным силам России (ВС РФ) следует нанести такой удар по Украине, который бы предотвратил все террористические действия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так об изменении характера ударов после массированной атаки на Москву депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Мы говорили и говорим о красных линиях. Мы говорим о недопустимости. И мы должны говорить об адекватности ответных ударов и к чему это приведет. У нас есть позиции, договоренности в Анкоридже. Мы должны их придерживаться и действовать», — рассказал Чепа.

Также депутат отметил, что Россия продолжает контакты с США по поводу украинского конфликта.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что России нужно принять прорывные решения в военной сфере после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. Он призвал комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических и жилых объектов в столице и других российских регионах.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на столицу — средства противовоздушной обороны столицы сбили более 190 дронов. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, московский НПЗ получил повреждения.

