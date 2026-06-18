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16:00, 18 июня 2026Россия

В России заявили о необходимости резких изменений в военной сфере после атаки на Москву

Военкор Котенок: Нужны прорывные решения в военной сфере после атаки ВСУ на Москву
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

России нужно принять прорывные решения в военной сфере после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. О необходимости резких изменений заявил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Нужны конкретные прорывные решения в военной области, военно-технической и военно-экономической сферах с жестким контролем исполнения. Очевидно, нам не обойтись без перехода на особый контрразведывательный режим и ужесточения наказания за измену Родине и работу на врага, пособничество ему», — написал журналист.

Военкор также призвал комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических и жилых объектов в столице и других российских регионах.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на столицу — средства противовоздушной обороны столицы сбили более 190 дронов. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, московский НПЗ получил повреждения. Кроме того, в результате налета ВСУ в Подмосковье пострадали 17 человек.

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