В России заявили о необходимости резких изменений в военной сфере после атаки на Москву

Военкор Котенок: Нужны прорывные решения в военной сфере после атаки ВСУ на Москву

России нужно принять прорывные решения в военной сфере после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. О необходимости резких изменений заявил военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Нужны конкретные прорывные решения в военной области, военно-технической и военно-экономической сферах с жестким контролем исполнения. Очевидно, нам не обойтись без перехода на особый контрразведывательный режим и ужесточения наказания за измену Родине и работу на врага, пособничество ему», — написал журналист.

Военкор также призвал комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических и жилых объектов в столице и других российских регионах.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на столицу — средства противовоздушной обороны столицы сбили более 190 дронов. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, московский НПЗ получил повреждения. Кроме того, в результате налета ВСУ в Подмосковье пострадали 17 человек.