Россиянам объяснили последствия повреждения чужой машины играющими детьми

Автоюрист Славнов: Причинитель вреда обязан полностью возместить причиненный им вред

В период летних каникул играющих детей на улице значительно больше, чем во время учебного года. Их веселые забавы во дворе иногда заканчиваются повреждением чужого автомобиля. Кто понесет ответственность в такой ситуации и как действовать владельцу машины, «Ленте.ру» рассказал автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.

«У нас есть статья 1064 Гражданского кодекса, которая регламентирует, что причинитель вреда обязан полностью возместить причиненный им вред. Пострадавший от детских шалостей автовладелец может обратиться в полицию, зафиксировать факт повреждения его транспортного средства с подробным описанием царапин или вмятин. Затем нужно провести независимую экспертизу, чтобы точно оценить стоимость ремонта в деньгах», — объясняет эксперт.

После этого можно требовать возмещения напрямую с семьи ребенка. Поскольку дети являются несовершеннолетними и финансово недееспособными, бремя выплат ложится на их родителей или законных опекунов. Если мирно договориться не удастся, компенсацию взыщут через суд.

«Повторюсь еще раз, причинитель вреда обязан полностью возместить причиненный им вред», — подытожил Дмитрий Славнов.

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