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06:31, 18 июня 2026РоссияЭксклюзив

Россияне стали меньше бояться звонков мошенников по одной причине

Россияне стали меньше бояться звонков мошенников после маркировки вызовов
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне стали меньше бояться звонков мошенников после введения обязательной маркировки вызовов, выяснили эксперты сервиса IP-телефонии «Новофон», опросив жителей страны из разных регионов. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, в России фиксируется рост числа компаний, внедряющих идентификацию звонков. Так, с начала весны 2026 года доля маркированных вызовов от российских организаций каждую неделю увеличивается на 3 процента. При этом в среднем в неделю подключают услугу 100 компаний. Отмечается, что этот инструмент защищает абонентов от телефонного мошенничества и спама, а бизнесу помогает повысить конверсию исходящих вызовов и укрепить лояльность клиентов.

Спрос на идентификацию звонков растет, так как для компаний новый инструмент стал преимуществом — когда клиент видит название организации, а не безликий номер, вероятность ответа растет, указывают специалисты сервиса. Так, по результатам опроса, только 6 процентов ответивших не доверяют маркировке и все равно подозревают в звонящем мошенника, и всего 1 процент опрошенных считает маркировку бесполезным делом.

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Данные исследования подтверждают, что значительная часть населения уже адаптировалась к нововведению: 43 процента опрошенных сразу заметили маркировку, как только она начала появляться на экране. Еще 12 лично не заметили изменений, но из новостей знают об обязательной маркировке, а 5 видели маркировку у знакомых, но сами не сталкивались.

Почти треть респондентов (32 процента) признались, что отвечают на такие звонки спокойнее, так как заранее знают, кто звонит, а 19 процентов готовы общаться с большей радостью, если звонок связан с ранее оставленной заявкой.

Результаты опроса также показывают, что чаще всего россияне получают звонки с маркировкой от банков и финансовых сервисов (16 процентов), компаний в сфере недвижимости (21) и медицинских центров (11).

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Более 35 процентов россиян отметили, что помимо названия компании, которая уже высвечивается при звонке, хотели бы видеть подробную информацию о компании (отрасль, число сотрудников, город, где находится). Еще 9 хотели бы знать рейтинг компании и 5 хотели бы видеть историю предыдущих звонков компании и иметь возможность пожаловаться на входящий.

Указывается, что потребители возлагают на маркировку практические надежды: согласно опросу, 27 процентов респондентов считают, что она сократит поток спам-звонков и рекламы, а 13 видят в ней действенный инструмент против мошенников.

Ранее стало известно, что в России запустят обязательную маркировку зубных щеток, ватных дисков, салфеток, мочалок, ватных палочек, зубных нитей и других средств гигиены.

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