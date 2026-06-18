Россияне стали меньше бояться звонков мошенников по одной причине

Россияне стали меньше бояться звонков мошенников после маркировки вызовов

Россияне стали меньше бояться звонков мошенников после введения обязательной маркировки вызовов, выяснили эксперты сервиса IP-телефонии «Новофон», опросив жителей страны из разных регионов. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, в России фиксируется рост числа компаний, внедряющих идентификацию звонков. Так, с начала весны 2026 года доля маркированных вызовов от российских организаций каждую неделю увеличивается на 3 процента. При этом в среднем в неделю подключают услугу 100 компаний. Отмечается, что этот инструмент защищает абонентов от телефонного мошенничества и спама, а бизнесу помогает повысить конверсию исходящих вызовов и укрепить лояльность клиентов.

Спрос на идентификацию звонков растет, так как для компаний новый инструмент стал преимуществом — когда клиент видит название организации, а не безликий номер, вероятность ответа растет, указывают специалисты сервиса. Так, по результатам опроса, только 6 процентов ответивших не доверяют маркировке и все равно подозревают в звонящем мошенника, и всего 1 процент опрошенных считает маркировку бесполезным делом.

Данные исследования подтверждают, что значительная часть населения уже адаптировалась к нововведению: 43 процента опрошенных сразу заметили маркировку, как только она начала появляться на экране. Еще 12 лично не заметили изменений, но из новостей знают об обязательной маркировке, а 5 видели маркировку у знакомых, но сами не сталкивались.

Почти треть респондентов (32 процента) признались, что отвечают на такие звонки спокойнее, так как заранее знают, кто звонит, а 19 процентов готовы общаться с большей радостью, если звонок связан с ранее оставленной заявкой.

Результаты опроса также показывают, что чаще всего россияне получают звонки с маркировкой от банков и финансовых сервисов (16 процентов), компаний в сфере недвижимости (21) и медицинских центров (11).

Более 35 процентов россиян отметили, что помимо названия компании, которая уже высвечивается при звонке, хотели бы видеть подробную информацию о компании (отрасль, число сотрудников, город, где находится). Еще 9 хотели бы знать рейтинг компании и 5 хотели бы видеть историю предыдущих звонков компании и иметь возможность пожаловаться на входящий.

Указывается, что потребители возлагают на маркировку практические надежды: согласно опросу, 27 процентов респондентов считают, что она сократит поток спам-звонков и рекламы, а 13 видят в ней действенный инструмент против мошенников.

Ранее стало известно, что в России запустят обязательную маркировку зубных щеток, ватных дисков, салфеток, мочалок, ватных палочек, зубных нитей и других средств гигиены.