Россиянин доверился одной цифре и выиграл пять миллионов рублей

Нижегородский предприниматель выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Предприниматель из Нижнего Новгорода доверился цифре восемь и выиграл пять миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи» сообщает информационное агентство «В городе N».

Уточняется, что мужчина родился 8 августа, поэтому играет только в лотереи, в названии которых есть эта цифра. А механика игр заключается в том, что нужно заполнить игровое поле, выбрав 8 чисел.

Нижегородец рассказал, что купил три билета, доверившись случайному выбору. Один из них оказался выигрышным. Деньги мужчина планирует потратить на семейное путешествие и образование детей.

Ранее пенсионерка из Томской области впервые сыграла в лотерею и выиграла 58 миллионов рублей.