Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:29, 18 июня 2026Моя страна

Россиянин доверился одной цифре и выиграл пять миллионов рублей

Нижегородский предприниматель выиграл в лотерею 5 миллионов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Smuk / Shutterstock / Fotodom

Предприниматель из Нижнего Новгорода доверился цифре восемь и выиграл пять миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи» сообщает информационное агентство «В городе N».

Уточняется, что мужчина родился 8 августа, поэтому играет только в лотереи, в названии которых есть эта цифра. А механика игр заключается в том, что нужно заполнить игровое поле, выбрав 8 чисел.

Нижегородец рассказал, что купил три билета, доверившись случайному выбору. Один из них оказался выигрышным. Деньги мужчина планирует потратить на семейное путешествие и образование детей.

Ранее пенсионерка из Томской области впервые сыграла в лотерею и выиграла 58 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    В России рассказали о новом оружии в виде гибрида дрона и крылатой ракеты

    Министр войны США призвал НАТО перейти к жестокости

    Двух предполагаемых подельников петербургского миллиардера Трабера арестовали

    В России указали на причастных к крупнейшей за два года атаке на Москву

    Ольга Бузова похвасталась бриллиантовыми покупками на 1,2 миллиона рублей

    Власти заявили о штатной работе московских автозаправок

    Вице-президент США назвал себя конспирологом из-за дела Эпштейна

    Российская пенсионерка спасла свои деньги одним решением

    Мужчин предупредили о неочевидных симптомах рака простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok