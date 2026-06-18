Россиянин освободился из СИЗО и оказался в психбольнице

В Челябинске суд изменил меру пресечения напавшему на двух женщин в храме

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения мужчине, обвиняемому в покушении на убийство двух женщин в храме на улице Воровского. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов города.

Обвиняемый переведен из СИЗО в психоневрологическую больницу для стационарного психиатрического наблюдения до 15 июля. На этом решении настояла следователь, потому что обвиняемый состоит на учете у психиатра.

Инцидент произошел 15 февраля. Между посетителями вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина 2001 года рождения нанес двум женщинам ножевые ранения.