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19:42, 18 июня 2026Силовые структуры

Россиянин освободился из СИЗО и оказался в психбольнице

В Челябинске суд изменил меру пресечения напавшему на двух женщин в храме
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения мужчине, обвиняемому в покушении на убийство двух женщин в храме на улице Воровского. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов города.

Обвиняемый переведен из СИЗО в психоневрологическую больницу для стационарного психиатрического наблюдения до 15 июля. На этом решении настояла следователь, потому что обвиняемый состоит на учете у психиатра.

Инцидент произошел 15 февраля. Между посетителями вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина 2001 года рождения нанес двум женщинам ножевые ранения.

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