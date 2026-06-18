Россиянка описала отдых во Вьетнаме словами «расслабился — подставился»

Российская тревел-блогерша описала отдых на курорте Вьетнама Нячанг словами «расслабился — подставился». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Ты ж турагент» на платформе «Дзен».

«Здесь работает старая истина: расслабился — подставился. И проблема чаще не в том, что вокруг сплошные преступники, а в том, что туристы сами представляют собой удобные цели», — пояснила соотечественница. Так, самый частый тип краж — это выхваченный телефон прямо из рук отдыхающего. Чтобы не попасть в такую ситуацию, россиянка рекомендовала не ходить вдоль проезжей части, не носить сумку на одном плече и не терять бдительность при распитии спиртного.

Также кражи часто происходят на пляжах. «Не берите ничего лишнего. Паспорт, все деньги, второй айфон оставьте в сейфе.

Лучше всего купаться по очереди с другом или второй половинкой. Кто-то один смотрит за вещами», — посоветовала тревел-блогерша.

Кроме того, она рекомендовала не пугаться местного трафика. Во Вьетнаме принято объезжать пешеходов как препятствие, а не останавливаться, пояснила автор блога. Поэтому стоит переходить дорогу, пристроившись к другим людям. «Байки начнут объезжать вас слева и справа — это нормально. Автобусы и грузовики — их пропускаем всегда. Они не будут маневрировать», — пояснила тревел-блогерша.

Ранее россиянка описала отдых во Вьетнаме фразой «море стало разочарованием». Также перелет показался ей изматывающим.