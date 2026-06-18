Сати Казанова опровергла жуткие слухи о своих родах

Сати Казанова опровергла слухи о том, что ходила несколько дней с пуповиной после родов

Певица Сати Казанова, известная по выступлениям в группе «Фабрика», высказалась о слухах, которые ходили вокруг ее родов. Об этом она рассказала в интервью kp.ru.

Артистка опровергла информацию о том, что якобы ходила несколько дней с пуповиной, дожидаясь, что она сама отсохнет.

«В СМИ писали, будто я ходила с пуповиной, пока она сама не отсохнет. Это смешно. Для меня был важен так называемый золотой час после рождения. Чтобы пуповина полностью отпульсировала», — заявила Сати.

Также Казанова отметила, что весь процесс занял меньше одного часа, а пуповину перерезал ее муж Стефано Тиоццо. Она добавила, что возлюбленный сразу согласился на парные роды.

Ранее певица Сати Казанова призналась, что пользуется искусственным интеллектом (ИИ) в учебе и при создании аранжировок. По словам артистки, она использует нейросети во время обучения на магистратуре в РУДН.