Следы древнейшей в истории эпидемии чумы нашли в Сибири

Nature: В Прибайкалье найдены следы древнейшей в истории эпидемии чумы

Российские ученые вместе с зарубежными коллегами сделали уникальное открытие при изучении древних захоронений в Прибайкалье. Исследование, опубликованное в журнале Nature, помогло узнать больше о жизни людей, которые населяли берега Байкала более пяти тысяч лет назад.

Специалисты проанализировали генетический материал, обнаруженный на четырех археологических памятниках. В ходе работы исследователи нашли следы древней бактерии Yersinia pestis, известной как возбудитель чумы.

Ученые изучили материалы 46 человек, живших в эпоху неолита. Следы бактерии обнаружились почти у 40 процентов исследованных образцов. По мнению авторов работы, это указывает на то, что крупные вспышки заболевания происходили задолго до появления первых городов и развитых цивилизаций.

Особый интерес вызвало то, что найденный вариант бактерии заметно отличался от более поздних форм. Он распространялся иначе, но, как считают исследователи, все равно мог быстро охватывать целые сообщества.

Примечательно, что еще одно открытие связано с происхождением самой болезни. Новые данные ставят под сомнение популярную версию о ее европейских корнях. Некоторые находки из Прибайкалья оказались старше аналогичных европейских образцов.

Авторы исследования отмечают, что работа помогает лучше понять историю древних народов Евразии и причины резких изменений численности населения в далеком прошлом.

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