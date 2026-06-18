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Силовые структуры
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13:55, 18 июня 2026Силовые структуры

Слезы российской блогерши оценили

Адвокат Мушаилов: Митрошина обжалует приговор
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Блогер Александра Митрошина, осужденная на три года условно за отмывание 115 миллионов рублей, будет обжаловать приговор. Об этом заявил ее адвокат Михаил Мушаилов «Газете.Ru».

Несмотря на то что его подзащитная рада условному наказанию, защита планирует подать жалобу. По словам Мушаилова, Митрошина чувствует себя отлично. Адвокат назвал ее очень сильным человеком, который спокойно отреагировал на приговор. «Мы были готовы к любому решению», — сказал он.

Тверской районный суд Москвы признал Митрошину виновной в отмывании 115 миллионов рублей путем покупки квартиры на Краснопресненской набережной и апартаментов на улице Большая Дмитровка в столице.

Блогершу приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 900 тысяч рублей. У нее также конфискуют 115 миллионов рублей в доход государства. Услышав приговор, Митрошина расплакалась.

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