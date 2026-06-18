Страна НАТО резко сократила поставки одного вида продукции в Россию

РИА Новости: Экспорт оливкового масла из Италии в Россию сократился на 19 % в апреле

По итогам апреля 2026 года суммарная стоимость поставок итальянского оливкового масла в Россию сократился почти на пятую часть в месячном выражении. О резком снижении экспорта этого вида продукции из страны НАТО в РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За отчетный период итальянские компании ввезли в Россию оливкового масла на общую сумму 2,61 миллиона евро. Для сравнения, в марте показатель находился на уровне 3,2 миллиона. Таким образом, за второй весенний месяц экспорт просел на 590 тысяч евро в деньгах.

Подобная динамика не позволила Италии сохранить за собой статус крупнейшего поставщика этого вида продукции в Россию. Ведущим экспортером оливкового масла в РФ среди европейских стран в итоге оказалась Испания с результатом 2,63 миллиона евро, а тройку лидеров замкнула Греция (552,6 тысячи евро).

В России оливковое масло почти не производится. По этой причине розничные цены зависят от мировой ситуации и условий импорта. В январе-марте средняя стоимость оливкового масла в российских магазинах снизилась на 14,5 процента, до 1519 рублей за литр. Этот тренд может сохраняться еще несколько кварталов, не исключил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Однако многое будет зависеть от погодных условий в странах — крупнейших производителях оливкового масла, пояснил эксперт.