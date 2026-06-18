Тысячелетнее дерево Робин Гуда погубили в Великобритании

В Британии заявили о невозможности спасти знаменитый дуб Робин Гуда в Шервудском лесу

Тысячелетний дуб Робин Гуда в Великобритании погубили — знаменитое дерево не дало свежей листвы, и теперь его невозможно спасти. Об этом заявили в Королевском обществе защиты птиц (Royal Society for the Protection of Birds, RSPB), которое управляет заповедником, пишет Independent.

Речь идет о «Дубе майора» в Шервудском лесу возле Ноттингема, которому 1200 лет. В RSPB констатировали, что растение не получится спасти, после того как весной 2026 года оно не дало новых листьев.

Точная причина такого исхода неизвестна. Но есть вероятность, что этому поспособствовал наплыв туристов, который начался еще в Викторианскую эпоху. Как отмечают специалисты, люди утрамбовали землю вокруг дерева — это помешало дождевой воде проникать к корням.

«Дуб майора останется в сердце Шервуда как памятник природы. Он продолжает жить в легенде о Робин Гуде и продолжает оказывать такую же поддержку экосистеме леса, как и при жизни», — заявила старший управляющий заповедником RSPB Холли Дрейк.

Ранее стало известно о намерении британцев возродить дерево из фильма «Робин Гуд: Принц воров».