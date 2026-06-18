Уехавшей с детьми к террористам в Сирию россиянке пригрозили сроком

Россиянке, уехавшей в Сирию с детьми воевать за террористов, грозит 25 лет

В отношении бывшей жительницы Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании и боевых действиях на стороне террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По данным следствия, женщина 1990 года рождения вместе с малолетними детьми и супругом уехала через Турцию в Сирию, где вступила в ряды террористов, за которых уже воевал ее муж. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что оба участвовали в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

Доказательства основываются на показаниях ранее задержанных боевиков, отбывающих срок в колониях. В случае задержания или экстрадиции россиянке грозит 25 лет колонии.

Ранее «Лента.ру» опубликовала рассказ Яны Комар — уроженки Санкт-Петербурга, которая с мужем уехала в Сирию на территорию, подконтрольную на тот момент международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещена в России), и находится в лагере «Аль-Холь» с пятью малолетними детьми.