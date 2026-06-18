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17:09, 18 июня 2026Бывший СССР

В МИД прокомментировали визит Зеленского на саммит G7

Захарова: Зеленский на саммите G7 попал во все камеры, кроме тюремной
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите стран «Группы семи» (G7) оказался во всех телевизионных камерах, но должен был попасть в тюремную камеру. Так поездку украинского лидера в Женеву прокомментировала в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«"Киевскорежимное" мурло постоянно засовывало свою физиономию во все камеры, но его бы в камеру тюремную засунуть», — заявила дипломат.

17 июня стало известно, что США и страны «Группы семи» в ходе саммита в Женеве договорились производить западные дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны на территории Украины.

Ранее обозреватель итальянского L'AntiDiplomatico Элисео Бертолази на фоне саммита G7 отметил, что в Киеве прекрасно осознают, что в ближайшее время потерпят поражение, однако они вместе с западными партнерами намерены продолжать вести боевые действия.

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