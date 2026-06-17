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16:30, 17 июня 2026Бывший СССР

На Украине начнут производить западные дальнобойные ракеты и системы ПВО

Parisien: США и страны G7 будут производить на Украине дальнобойные ракеты и системы ПВО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mike Mareen / Shutterstock / Fotodom

США и страны «Группы семи» (G7) договорились производить западные дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине. Об этом со ссылкой на западные дипломатические источники сообщает издание Parisien.

«Мы будем производить по лицензии не только системы ПВО, но и средства нанесения глубоких ударов», — приводятся в публикации слова источника.

Какая именно номенклатура вооружения будет производиться на территории Украины, не уточняется.

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите G7. По словам источников издания, американский президент призвал своих коллег из стран G7 поддержать его сделку с Ираном и помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.

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