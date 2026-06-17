На Украине начнут производить западные дальнобойные ракеты и системы ПВО

США и страны «Группы семи» (G7) договорились производить западные дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны (ПВО) на Украине. Об этом со ссылкой на западные дипломатические источники сообщает издание Parisien.
«Мы будем производить по лицензии не только системы ПВО, но и средства нанесения глубоких ударов», — приводятся в публикации слова источника.
Какая именно номенклатура вооружения будет производиться на территории Украины, не уточняется.
Ранее издание Politico сообщило, что Трамп достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите G7. По словам источников издания, американский президент призвал своих коллег из стран G7 поддержать его сделку с Ираном и помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.