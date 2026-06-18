В Москве под днищем автомобиля нашли подозрительную коробку

В Москве мастер сервиса нашел подозрительную коробку под днищем автомобиля Audi

В Москве мастер сервиса нашел подозрительную коробку под днищем автомобиля Audi Q5. Об этом пишет Shot.

Владелец отдал машину в автосалон на техническое обслуживание утром 18 июня. Подозрительный предмет на магните обнаружил мастер, когда начал свою работу. На месте работают экстренные службы. Автосалон временно закрыт. Его работники уверяют, что в коробке находится GPS-трекер.

Владелец иномарки заявил, что у него нет недоброжелателей и он не знает, кто мог оставить коробку.

Ранее две гранаты обнаружили в магазине на Цветном бульваре в Москве.

