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Силовые структуры
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17:00, 18 июня 2026Силовые структуры

В Москве под днищем автомобиля нашли подозрительную коробку

В Москве мастер сервиса нашел подозрительную коробку под днищем автомобиля Audi
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве мастер сервиса нашел подозрительную коробку под днищем автомобиля Audi Q5. Об этом пишет Shot.

Владелец отдал машину в автосалон на техническое обслуживание утром 18 июня. Подозрительный предмет на магните обнаружил мастер, когда начал свою работу. На месте работают экстренные службы. Автосалон временно закрыт. Его работники уверяют, что в коробке находится GPS-трекер.

Владелец иномарки заявил, что у него нет недоброжелателей и он не знает, кто мог оставить коробку.

Ранее две гранаты обнаружили в магазине на Цветном бульваре в Москве.

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