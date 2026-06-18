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23:49, 18 июня 2026Мир

В Нидерландах высказались о сроках вступления Украины в ЕС

Премьер Нидерландов Йеттен: Нет смысла говорить о сроках вступления Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роб Йеттен

Роб Йеттен. Фото: Laia Ros / Reuters

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что в настоящее время не имеет смысла говорить о конкретных сроках возможного вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, совершенно не имеет смысла сейчас привязываться к какой-то дате. Однако Нидерланды всецело помогают Украине проводить реформы, чтобы в конечном итоге она была готова к членству в ЕС», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не намерена препятствовать началу переговоров о присоединении Украины к Европейскому союзу, однако выступает против каких-либо преференций для Киева.

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