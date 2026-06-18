В России назвали цели ВС РФ после отмены ограничений по ядерному оружию в стране НАТО

Картаполов: Ядерное оружие на территории Финляндии станет приоритетной целью ВС РФ

Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что ядерное оружие на территории Финляндии станет приоритетной целью для применения оружия соответствующего класса Вооруженными силами России (ВС РФ). Его мнение приводит Life.ru.

Парламентарий высказал обеспокоенность из-за возможного размещения ядерного оружия альянса на территории страны НАТО. Он обратил внимание, что наличие чужого ядерного оружия на территории той или иной страны никогда не повышало ее безопасность.

«После вступления Финляндии в НАТО ее безопасность резко уменьшилась. Реальных преференций от этого шага она не получила, а вот серьезные проблемы приобрела. Теперь им диктует условия руководство НАТО, и они вынуждены соглашаться с ними в угоду этим псевдорекомендациям, по сути, прямому шантажу, меняя свое законодательство», — обозначил Картаполов.

В заключение депутат добавил, что места хранения ядерного оружия станут приоритетными целями для российского оружия соответствующего класса. «Со всеми вытекающими последствиями», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что парламент Финляндии отменил запрет на ввоз и хранение ядерного оружия. Отмененные ограничения в стране действовали почти 40 лет.