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02:01, 18 июня 2026Наука и техника

В России рассказали о вооруженном «до зубов» «Обманщике»

РИА Новости: Вертолет Ка-50 нес ракеты «Вихрь», «Игла» и Х-25МЛ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский ударный вертолет Ка-50 «Черная акула» (по кодификации НАТО: Hokum — «Обманщик») мог нести управляемые и неуправляемые ракеты нескольких типов. О вооружении вертолета рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

«Машина вооружена до зубов. Главный калибр — противотанковые управляемые ракеты "Вихрь", способные поражать бронированные и хорошо укрепленные цели на дистанции до десяти километров», — говорится в материале.

Также вертолет мог нести неуправляемые ракеты С-8 калибра 80 миллиметров и 122-миллиметровые С-13. Кроме того, в арсенал «Черной акулы» входили ракеты класса «воздух-воздух» «Игла-В» и высокоточные Х-25МЛ.

Ка-50 оснастили автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров с боекомплектом в 460 снарядов.

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«Черная акула» совершила первый полет в 1982 году, а в 2009-м серийное производство вертолета прекратили. Вертолет заменили двухместные Ка-52.

В мае появились кадры, демонстрирующие боевой вылет ударного вертолета Ми-28НМ с управляемыми ракетами Х-39 («Изделие 305»).

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