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02:53, 18 июня 2026Россия

В России высказались о продолжении переговоров с Украиной

Посол Мирошник: Продолжение переговоров с Украиной при «добрых услугах» США возможно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Продолжение переговоров с Украиной в каком-либо формате при «добрых услугах» США возможно. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В то же время он подчеркнул, что на данный момент Москва не наблюдает у Киева желания вести диалог таким образом. «Есть только предложения, которые делаются для того, чтобы от них отказались», — добавил дипломат. Он пояснил, что «Украина заявляет о мире в такой форме и формате, которые неприемлемы для начала какого-либо формата переговоров».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о крайнем сроке переговоров. По его словам, заявления о том, что крайний срок переговоров между Москвой и Киевом должен наступить до прихода зимы, являются игрой. Чепа добавил, что Россия постоянно слышит противоречивые заявления Украины.

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