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17:31, 16 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского о крайнем сроке переговоров

Депутат Чепа назвал слова Зеленского о крайнем сроке переговоров с Россией игрой
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что крайний срок переговоров между Москвой и Киевом должен наступить до прихода зимы, являются игрой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что прошлая зима была ужасной для Украины, поэтому переговоры с Россией должны состояться до ее начала. Он добавил, что был готов встретиться на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, а в будущем переговоры якобы могут состояться в Швейцарии, Турции, США или в странах Ближнего Востока.

«Это игра. Мы постоянно слышим противоречивые заявления Украины. При этом мы вместе с вами читали то, что он [Зеленский] передал президенту Путину в хамской форме. Когда анализируешь все эти действия, трудно поверить в искренность того, что киевский режим действительно хочет мира и действительно влияет на ситуацию самостоятельно», — сказал Чепа.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу на саммите G7. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование между двумя лидерами в присутствии коллег из США и ЕС. Саммит «Большой семерки» проходит 15-17 июня в Эвиан-ле-Бене во Франции.

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