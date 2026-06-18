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06:29, 18 июня 2026Бывший СССР

В сожженном ВСУ селе нашли польский след

Мирошник: Жители уничтоженной Покровки в Херсонской области нашли обломки польских дронов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service Ukrainian Armed Forces / Reuters

Жители Покровки Херсонской области, практически полностью уничтоженной Вооруженными силами Украины (ВСУ), находили в своем селе обломки беспилотников польского производства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обломки собирали там, Poland, поняли, ну, Польша или кто там, оттуда. Один английский, крыло английское, то, что куски валялись, крылья тоже», — отметил местный житель.

Видео с рассказом очевидца есть в распоряжении журналистов, оно было предоставлено послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником.

Ранее дипломат сообщил, что украинские БПЛА почти уничтожили село Покровка и заповедный лес в Херсонской области. По словам мирного жителя, военные ВСУ нанесли удары по пекарне, школе и сельсовету, после этого принялись атаковать дома местных жителей.

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