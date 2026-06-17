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06:26, 17 июня 2026Бывший СССР

Мирошник обвинил ВСУ в сожжении села и заповедного леса в Херсонской области

Мирошник: Дроны ВСУ почти уничтожили село Покровка и заповедный лес в Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью уничтожили село Покровка в Херсонской области и заповедный лес рядом. Об этом дипломату сообщил местный житель, передает РИА Новости.

Мужчина рассказал, что украинские военные нанесли удары по пекарне, школе и сельсовету, после этого стали атаковать дома местных жителей. По его словам, лес вокруг населенного пункта почти полностью сгорел из-за зажигательных смесей, сброшенных с украинских дронов.

«Села нет, леса там тоже почти нет. У нас же там заповедные места, заповедник вообще-то. Леса богатейшие, грибные», — сказал он.

Кроме того, украинские беспилотники уничтожили его дом. Сам мужчина получил тяжелое ранение и находится в пансионате.

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ перешли к открытому террору против транспортной инфраструктуры России. По его мнению, Киев стремится запугать гражданское население и дезорганизовать мирную жизнь.

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