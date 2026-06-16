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21:51, 16 июня 2026Мир

В России обвинили ВСУ в переходе к открытому террору против транспортной инфраструктуры

Мирошник: ВСУ перешли к открытому террору против транспортной инфраструктуры РФ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать тактику открытого террора против транспортной инфраструктуры России. Это продемонстрировал удар по пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту МоскваСимферополь, в ночь на 8 июня, заявил в разговоре с ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.

Как считает дипломат, Киев стремится запугать гражданское население и дезорганизовать мирную жизнь. Мирошник отметил, что подобные удары — это «преступная тактика». «Данный преступный акт свидетельствует о переходе украинских боевиков к тактике открытого террора против транспортной инфраструктуры с целью запугать мирных граждан», — сказал он.

Жертвой удара ВСУ по пассажирскому поезду стал помощник машиниста. Сам машинист получил ранения, пассажиры не пострадали.

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