В России обвинили ВСУ в переходе к открытому террору против транспортной инфраструктуры

Мирошник: ВСУ перешли к открытому террору против транспортной инфраструктуры РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать тактику открытого террора против транспортной инфраструктуры России. Это продемонстрировал удар по пассажирскому поезду, следовавшему по маршруту Москва — Симферополь, в ночь на 8 июня, заявил в разговоре с ТАСС посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.

Как считает дипломат, Киев стремится запугать гражданское население и дезорганизовать мирную жизнь. Мирошник отметил, что подобные удары — это «преступная тактика». «Данный преступный акт свидетельствует о переходе украинских боевиков к тактике открытого террора против транспортной инфраструктуры с целью запугать мирных граждан», — сказал он.

Жертвой удара ВСУ по пассажирскому поезду стал помощник машиниста. Сам машинист получил ранения, пассажиры не пострадали.