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14:52, 18 июня 2026Мир

Вероятность открытия второго фронта против России у границ Калининграда оценили

Политолог Баранчик: Учения НАТО в Прибалтике являются сигналом России
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Страны НАТО рассматривают возможность открытия второго фронта против России, считает политолог Юрий Баранчик. Его слова приводит «Царьград».

По мнению эксперта, удары Украины через Польшу и Прибалтику по российским нефтяным терминалам в Усть-Луге, Приморске и по близлежащим территориям Санкт-Петербурга говорят о том, что Запад допускает открытие прибалтийского фронта.

В то же время, отметил Баранчик, учения НАТО у границ Калининградской области являются сигналом России: «Эти учения – намек на то, что не надо там обострять ситуацию, на прибалтийском побережье. Мол, занимайтесь только Украиной. А потому что "мы готовы, тут же будем перекрывать Сувалкский коридор"».

Однако, если такой конфликт все же возникнет, надо будет сразу реагировать тактическим ядерным оружием, заявил политолог. Так, по его словам, можно будет склонить НАТО к переговорам.

Ранее стало известно, что Дания разместит в Балтийском море батальон численностью 850 военных осенью.

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