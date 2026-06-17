Страна НАТО разместит военных вблизи российских границ

Reuters: Дания разместит батальон на Балтике осенью этого года

Дания разместит в Балтийском море батальон численностью 850 военных осенью этого года. Об этом заявил министр обороны североевропейского королевства Йеппе Бруус, передает агентство Reuters.

«Вооруженные силы Дании развернут батальон численностью 850 военнослужащих в Балтийском регионе осенью», — сказал глава оборонного ведомства.

По словам Брууса, этот шаг нацелен на «сдерживание» Москвы. Он также призвал остальные страны региона последовать примеру Копенгагена.

15 июня люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что в случае «угрозы» со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. Также командующий сказал, что он готов сразиться с Россией «уже сегодня ночью».

В ответ на это постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов иронично прокомментировал слова Нойманна. По его словам, он должен быть «опытным германским генералом, который победил в множестве битв», если осмеливается делать подобные заявления.