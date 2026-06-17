Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:18, 17 июня 2026Мир

Страна НАТО разместит военных вблизи российских границ

Reuters: Дания разместит батальон на Балтике осенью этого года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Дания разместит в Балтийском море батальон численностью 850 военных осенью этого года. Об этом заявил министр обороны североевропейского королевства Йеппе Бруус, передает агентство Reuters.

«Вооруженные силы Дании развернут батальон численностью 850 военнослужащих в Балтийском регионе осенью», — сказал глава оборонного ведомства.

По словам Брууса, этот шаг нацелен на «сдерживание» Москвы. Он также призвал остальные страны региона последовать примеру Копенгагена.

15 июня люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что в случае «угрозы» со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. Также командующий сказал, что он готов сразиться с Россией «уже сегодня ночью».

В ответ на это постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов иронично прокомментировал слова Нойманна. По его словам, он должен быть «опытным германским генералом, который победил в множестве битв», если осмеливается делать подобные заявления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о новой тактике ВСУ после удара по автобусу с детьми под Брянском

    Известный журналист назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Страна ЕС выступила против части новых антироссийских санкций

    Россиянам назвали особо опасное действие в грозу

    Письма почти столетней давности нашли в ветхом доме в российском регионе

    В Москве заявили о намерении Запада «раздавить Россию»

    Москвичам пообещали «пепельный свет»

    Трамп назвал Обаму «тупым сукиным сыном»

    Российские инструкторы обучили группу военных элитного иностранного батальона

    Покупатель российской нефти резко сократил ее импорт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok