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00:20, 17 июня 2026Россия

Ульянов прокомментировал слова командующего люфтваффе об ударах по Калининграду

Ульянов иронично назвал командующего ВВС Германии Нойманна опытным немецким генералом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: MFA Russia / Global Look Press

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал интервью командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна и иронично назвал его «опытным германским генералом». Российский дипломат высказал свое мнение в социальной сети X.

«Он (Нойманн — примечание "Ленты.ру"), должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — написал Ульянов.

Ранее Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море.

Также командующий люфтваффе рассказал о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью».

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