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20:01, 18 июня 2026Ценности

Внешность Аллы Пугачевой на новых фото с дочерью восхитила пользователей сети

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @max_everett / @everett.studio

Внешность советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой на новых фото с дочерью Кристиной Орбакайте восхитила пользователей сети. Пост появился на странице студии Nevori в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

77-летняя артистка предстала на черно-белых кадрах в брючном костюме модного дома Schiaparelli и с объемным бантом в горох вместо галстука. Также она уложила волосы в гладкий пучок и нанесла контрастный макияж. В свою очередь, Орбакайте надела брючный костюм в полоску и распустила волосы.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Очень стильно! Алла Борисовна великолепна», «Аллу Борисовну не узнать! Так красиво ей с открытым лицом, такая благородная», «Это какой-то невероятный уровень стиля и красоты! Костюм на Алле Борисовне просто разрыв», «Алла — это что-то невероятное! Браво, примадонна!», «Алла здесь просто наистильнейшая рок-звезда!» — сделали комплименты певице юзеры.

Ранее в июне украинская блогерша Виктория Багазий запечатлела Аллу Пугачеву на Кипре во время неожиданной встречи.

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