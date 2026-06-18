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20:58, 18 июня 2026Мир

Во Франции напали на завод по производству дронов для Украины

Le Parisien: Во Франции напали на завод по производству дронов для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Во Франции было совершено нападение на завод, производящий дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на прокуратуру Парижа сообщает газета Le Parisien.

Нападению подвергся завод компании Delair на юго-западе Франции — согласно записям с камер видеонаблюдения, неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Однако, как утверждается, в результате инцидента предприятие практически не пострадало, поскольку зажигательная смесь «не взорвалась».

Спустя несколько дней после нападения неподалеку от здания завода Главным управлением внутренней безопасности Франции по подозрению в шпионаже был задержан мужчина, «снимавший на камеру прототип дрона компании». По данным французской прокуратуры, речь идет о выходце из Белоруссии, который якобы отправлял снятые материалы другому человеку в Россию. Отмечается, что в настоящее время он находится под стражей.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Украина и ФРГ договорились о совместном производстве наземных роботизированных комплексов TerMIT.

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