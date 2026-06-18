Возвращенный в Google ценой миллиардов долларов вице-президент компании опять из нее ушел

Один из ведущих ИИ-инженеров в мире уволился из Google спустя два года после возвращения

Вице-президент Google по разработке и один из руководителей подразделения моделей искусственного интеллекта Gemini Ноам Шазир, которого два года назад вернули в компанию ценой миллиардных выплат, объявил о своем переходе в стан конкурентов компании. «Я рад сообщить, что присоединяюсь к OpenAI и с нетерпением жду возможности поработать с этой исключительной командой», — цитирует его CNBC.

Шазир, который считается одним из ведущих ИИ-инженеров в мире (в 2017 году он входил в число авторов статьи Attention Is All You Need, представивших архитектуру трансформеров, которая в дальнейшем стала технологической основой многих современных больших языковых моделей), подчеркнул, что принял трудное решение, а работать в Google было для него «честью и удовольствием».

При этом «трудное решение» специалист принял уже во второй раз за пять лет. В августе 2024 года Google вернул его и Даниэля де Фрейтаса потратив 2,7 миллиарда долларов на лицензию и технологии стартапа Character.AI, который они основали после ухода в 2021 году из-за того, что в Google отказались активно развивать их проект чат-бота.

Происходящее подчеркивает, что ожесточенная борьба за лучших специалистов в области ИИ стала «ключевым фронтом конкуренции между технологическими компаниями», констатировали журналисты.

В феврале стало известно, что глава исследовательского подразделения по безопасности искусственного интеллекта в известной ИИ-компании Anthropic, которую основали выходцы из OpenAI, Мринанк Шарма сообщил в письме коллегам, что «мир в опасности», и уволился, написав, что решил заняться изучением поэзии и «посвятить себя практике смелой речи». О том, над чем работают, из-за чего беспокоятся и во что верят создатели меняющих мир чат-ботов, писала «Лента.ру».