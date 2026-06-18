Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:31, 18 июня 2026Наука и техника

Выявлено неожиданное средство для снижения тревожности

JAGS: Пробиотики помогают уменьшить симптомы депрессии и тревожности у пожилых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пробиотики могут помочь уменьшить симптомы депрессии и тревожности у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Индии. Результаты пилотного клинического испытания опубликованы в журнале Journal of the American Geriatrics Society (JAGS).

В исследовании приняли участие 58 человек старше 60 лет с умеренной депрессией. Все они получали стандартное лечение антидепрессантами, однако половина участников дополнительно ежедневно принимала пробиотики, а другая половина — плацебо. Курс длился 12 недель, после чего ученые еще три месяца наблюдали за состоянием пациентов.

Анализ показал, что у людей, принимавших пробиотики, симптомы депрессии и тревожности снижались сильнее, чем в группе плацебо. Кроме того, исследователи отметили изменения в составе кишечной микрофлоры и уровнях биомаркеров, связанных с работой мозга. При этом существенных различий в общем качестве жизни между группами обнаружено не было.

Ранее стало известно, что добавка из пребиотических волокон улучшает состояние при жировой болезни печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Москву и один из НПЗ. Собянин сообщил о мерах по ликвидации последствий. Что известно на данный момент?

    Раскрыт перечень запрещенного Шурыгиной под домашним арестом

    Число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников достигло 180

    Стало известно о проблемах ВСУ близ Красного Лимана

    В Минобороны сделали заявление после атаки более полутысячи беспилотников на Россию

    На Западе оценили итоги саммита G7

    Появились кадры последствий ударов ВСУ по Подмосковью

    Известного музыканта не стало в 36 лет при загадочных обстоятельствах

    Информация о волонтерах и военных объектах стоила россиянину девяти лет колонии

    Объявлено о разрушениях в шести населенных пунктах Подмосковья после ударов БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok