Названа снижающая накопление жира в печени добавка

npj: Добавка из пребиотических волокон улучшает состояние при жировой болезни печени

Ученые из Финляндии выяснили, что пищевая добавка на основе пребиотических волокон может улучшать состояние печени при жировой болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Gut and Liver.

В исследовании приняли участие 42 человека с избыточным весом. В течение четырех месяцев они ежедневно принимали 2,8 грамма ксилоолигосахаридов (XOS) — особого типа пищевых волокон. Пребиотики не перевариваются организмом, а служат питанием для полезных кишечных бактерий. До и после эксперимента ученые оценивали содержание жира в печени с помощью МРТ.

Оказалось, что добавка снижала уровень вредных продуктов обмена веществ, которые образуются в кишечнике и способствуют накоплению жира в печени. Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей с нарушенным составом кишечной микрофлоры. У них улучшался баланс бактерий, а также уменьшалось количество висцерального жира — наиболее опасного жира, окружающего внутренние органы.

Авторы отмечают, что эффективность добавки во многом зависела от исходного состояния кишечника. У участников с более выраженными признаками прогрессирующей жировой болезни печени заметного эффекта не наблюдалось. По мнению исследователей, в будущем такие пребиотики могут стать частью персонализированного подхода к лечению жировой болезни печени.

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