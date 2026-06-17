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06:30, 17 июня 2026Наука и техника

Названа снижающая накопление жира в печени добавка

npj: Добавка из пребиотических волокон улучшает состояние при жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alfonso Soler / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Финляндии выяснили, что пищевая добавка на основе пребиотических волокон может улучшать состояние печени при жировой болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Gut and Liver.

В исследовании приняли участие 42 человека с избыточным весом. В течение четырех месяцев они ежедневно принимали 2,8 грамма ксилоолигосахаридов (XOS) — особого типа пищевых волокон. Пребиотики не перевариваются организмом, а служат питанием для полезных кишечных бактерий. До и после эксперимента ученые оценивали содержание жира в печени с помощью МРТ.

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Оказалось, что добавка снижала уровень вредных продуктов обмена веществ, которые образуются в кишечнике и способствуют накоплению жира в печени. Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей с нарушенным составом кишечной микрофлоры. У них улучшался баланс бактерий, а также уменьшалось количество висцерального жира — наиболее опасного жира, окружающего внутренние органы.

Авторы отмечают, что эффективность добавки во многом зависела от исходного состояния кишечника. У участников с более выраженными признаками прогрессирующей жировой болезни печени заметного эффекта не наблюдалось. По мнению исследователей, в будущем такие пребиотики могут стать частью персонализированного подхода к лечению жировой болезни печени.

Ранее стало известно, что экстракт боярышника помогает в борьбе с неалкогольной жировой болезнью печени.

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