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11:54, 16 июня 2026Наука и техника

Названо природное средство защиты от жировой болезни печени

F&F: Экстракт боярышника помогает в борьбе с неалкогольной жировой болезнью печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Marinesea / Shutterstock / Fotodom

Экстракт боярышника может помочь в борьбе с неалкогольной жировой болезнью печени. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Food & Function (F&F).

Неалкогольная жировая болезнь печени развивается при избыточном накоплении жира в клетках печени и считается одним из самых распространенных хронических заболеваний этого органа. В ходе экспериментов исследователи изучили действие процианидинов — природных полифенолов, содержащихся в боярышнике. Опыты проводили на клетках печени и мышах, которых кормили пищей с высоким содержанием жиров.

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Оказалось, что экстракт боярышника снижал накопление жира в клетках печени и улучшал показатели обмена веществ у животных. У мышей уменьшались уровни общего холестерина, триглицеридов и «плохого» холестерина ЛПНП, а также ослаблялось жировое перерождение печени. Кроме того, вещество способствовало восстановлению баланса желчных кислот, который часто нарушается при заболевании.

Авторы выяснили, что эффект связан с воздействием на кишечную микробиоту. Экстракт изменял состав бактерий кишечника, что влияло на обмен желчных кислот и активировало сигнальный путь FXR — один из ключевых регуляторов жирового обмена в печени.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление сладких газированных напитков повышает риск рака печени.

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