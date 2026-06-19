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00:05, 19 июня 2026Россия

19 июня: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: matimix / Shutterstock / Fotodom

19 июня в мире отмечают День детского футбола, а также проводят мероприятия, посвященные борьбе с сексуализированным насилием в условиях военных конфликтов. В США между тем празднуют день мультяшного кота Гарфилда. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники приходятся на 19 июня и какие приметы связаны с этим днем.

Праздники в мире

Всемирный день детского футбола

С 19 июня 2001 года по всему миру отмечают День детского футбола. Тогда Международная федерация футбола (ФИФА) и Детский фонд ООН заключили соглашение о популяризации этой игры (а вместе с ней и спорта, а также здорового образа жизни в целом) среди подростков и тех, кто младше.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Фото: UfaBizPhoto / Shutterstock / Fotodom

В 2015 году Генассамблея ООН приняла резолюцию, назначившую 19 июня всемирным днем борьбы с сексуализированным насилием в условиях военных конфликтов. Так организация решила привлечь внимание к проблеме этого явления. Речь при этом идет не только о международных, но и гражданских, внутригосударственных конфликтах.

Насилие в условиях конфликта в резолюции назвали препятствием для мира. Под сексуализированным насилием предложили подразумевать не только изнасилование, но и принуждение к браку, стерилизации, кастрации, проституции, абортам и так далее — вне зависимости от пола и возраста.

Какие еще праздники отмечают в мире 19 июня

  • Международный день прогулки,
  • Всемирный день альбатроса,
  • День спиртоглотов.

Праздники в разных странах

День кота Гарфилда в США

День кота Гарфилда

День кота Гарфилда

Фото: Daniel Cymbalista / Globallookpress.com

Каждое 19 июня в США отмечается забавный праздник — День кота Гарфилда. Это герой старых комиксов о рыжем толстом коте, который ненавидит понедельники и обожает лакомиться лазаньей. Рисованные приключения о Гарфилде в США издаются с 1978 года и имеют несколько экранизаций — в виде мультсериала и двух полнометражных фильмов.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 19 июня

  • День животных в кино в США,
  • День посадки деревьев в Парагвае.

Какой церковный праздник 19 июня

День Пименовской иконы Божией матери

Впервые Пименовская икона Божией матери появилась в упоминании в Книге Степенного царского родословия в XVI веке. В записи было сказано, что тяжелобольной купец Тютрум попросил установить ее у себя дома и отслужить молебен. Когда это произошло, икона начала мироточить. Тем миром помазали больного — и он тут же излечился. Впоследствии, как гласят легенды, благоуханное миро от Пименовской иконы излечило еще тысячи верующих.

Сейчас образ хранится в Третьяковской галерее в Москве, увидеть его могут все желающие.

Какие еще церковные праздники отмечают 19 июня

Преподобный Виссарион, чудотворец Египетский

Преподобный Виссарион, чудотворец Египетский

Кадр: Гавриил / YouTube

  • День памяти преподобного Виссариона, чудотворца Египетского.
  • День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Далматского.
  • День памяти преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сусанны.

Приметы на 19 июня

  • Если у цветов много пчел — день будет теплым.
  • Если пшеница зацвела сверху — лето будет неурожайным, с середины колоса — средним, а если снизу — то урожай будет богатым.
  • Если девушка понюхает растущий цветок — отдаст всю свою красоту земле.

Кто родился 19 июня

Наталья Селезнева (81 год)

Дебют актрисы в кино произошел в возрасте восьми лет, она сыграла Сашеньку в картине «Алеша Птицын вырабатывает характер». Причем на эту роль Наталью Селезневу порекомендовала поэтесса Агния Барто, которая видела девочку в театральной постановке. Советский зритель полюбил актрису после роли Лиды в «Операции «Ы» и других приключениях Шурика» и Зины в «Иван Васильевич меняет профессию».

Наталья Селезнева

Наталья Селезнева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блез Паскаль (1623 — 1662)

19 июня родился Блез Паскаль — французский изобретатель, в честь которого названа единица измерения давления. Незаурядные математические способности он проявил еще в совсем юном возрасте, когда, еще даже не зная названия геометрических фигур, смог доказать теорему Евклида о том, что сумма всех углов в любом треугольнике равна 180 градусам.

За короткую жизнь ученый создал множество устройств, в том числе счетную машину, которая стала основой для арифмометров на последующие 300 лет. А также изобрел гидравлический пресс, подтвердив тем самым теорию о существовании атмосферного давления.

Кто еще родился 19 июня

  • Зои Салдана (48 лет) — американская и доминиканская актриса и танцовщица;
  • Салман Рушди (79 лет) — британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии;
  • Кирилл Лемох (1841 — 1910) — русский живописец;
  • Василь Быков (1924 — 2003) — советский и белорусский писатель;
  • Сергей Макаров (68 лет) — советский и российский хоккеист, олимпийский чемпион.

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