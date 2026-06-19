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08:58, 19 июня 2026Бывший СССР

Боец ВС России рассказал о панике ВСУ на одном участке фронта

Боец ВС России Брест рассказал о панике подразделений ВСУ в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области испытывают панику. Об этом заявил командир взвода ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Брест в беседе с ТАСС

Брест отметил, что войска группировки «Север» поразили за предыдущую неделю более 10 украинских терминалов связи Starlink в Харьковской области. По его словам, уничтожение терминалов заставляет солдат ВСУ совершать необдуманные действия в панике из-за отсутствия связи с командирами.

«Тут-то мы и подлавливаем их артиллерией и БПЛА», — рассказал боец ВС России.

Ранее компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска заявила, что Европейский союз поставил под угрозу связь на Украине через Starlink. Как утверждается, решение Брюсселя ограничить доступ к спутниковому спектру для США и Китая приведет к глобальным проблемам с помехами.

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