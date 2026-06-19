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16:15, 19 июня 2026Экономика

Большинство россиян не захотели брать ипотеку или автокредит

«Ромир»: В ближайший год оформлять ипотеку или автокредит не будут 85 % россиян
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За время, прошедшее с 2017 года, россияне стали относиться к кредитам более рационально. Это показало исследование, проведенное холдингом «Ромир».

Оказалось, что за девять лет доля тех, кто считает кредит «долговой ямой», упала с 54 до 40 процентов. До 15 процентов увеличилось число россиян, которые относятся к займам как к инструменту повышения уровня жизни.

Впрочем, население по-прежнему относится к кредитам с осторожностью. Так, 52 процента за последний год не брали и не выплачивали никаких кредитов, а 34 процента никогда не пользовались такими продуктами.

Кроме того, россияне не торопятся обзаводиться большими долгами. Большинство опрошенных (85 процентов) заявили, что в ближайший год не станут оформлять ипотеку или автозайм.

Самыми востребованными ссудами были и остались потребительские. За последний год их брали или погашали 19 процентов жителей. Кроме того, 10 процентов пользовались займами на неотложные нужды, 8 процентов — выплачивали ипотеку и 7 процентов — кредиты, взятые на приобретение автомобиля.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ) в мае 2026 года выдача кредитов наличными снизилась на 92 процента, если сравнивать с последним весенним месяцем прошлого года.

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