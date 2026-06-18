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18:06, 18 июня 2026Экономика

В России обрушилась выдача одного вида кредитов

ОКБ: Выдача кредитов наличными в мае упала на 92 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

В мае 2026 года выдача кредитов наличными снизилась на 92 процента, если сравнивать с последним весенним месяцем прошлого года. Эти данные Объединенного кредитного бюро приводит ТАСС.

Речь идет о сумме в 448,22 миллиарда рублей. Всего за май россияне получили 2,28 миллиона ссуд наличными. Это на 12 процентов больше, чем в апреле. В годовом выражении количество выдач увеличилось на 65 процентов. Отмечается, что средний размер такой ссуды составил 197 тысяч рублей, что на девять тысяч меньше, чем в апреле. За год средний размер займа вырос на 27 тысяч рублей.

Самые большие кредиты наличными в мае получали москвичи. Средняя сумма — 334 тысячи рублей. Для Санкт-Петербурга это значение составило 289 тысяч рублей, для Ямало-Ненецкого автономного округа — 273 тысячи рублей.

Всего же с января по май жители России оформили 9,49 миллиона кредитов наличными на общую сумму 1,84 триллиона рублей.

Ранее руководитель АО «Гознак» Аркадий Трачук объяснил ажиотажный спрос россиян на наличные, зафиксированный весной этого года, последствиями продолжительного смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Уменьшение ключевой ставки стало причиной ухудшения условий по вкладам в крупнейших российских банках. В результате деньги стали утекать из кредитных организаций.

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