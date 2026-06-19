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09:08, 19 июня 2026Ценности

Девушка показала неожиданный способ сделать педикюр и прославилась

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Хейли Соренсон из США показала неожиданный способ сделать педикюр и прославилась. Видео появилось на ее странице в TikTok.

Девушка позировала перед камерой, стоя среди строительных инструментов на открытой веранде и положив одну ногу на деревянную тумбу. При этом с помощью электрической шлифовальной машины она удаляла отмершую кожу со ступни. «Сэкономьте на визите в салон и отшлифуйте ноги дома», — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 1,1 миллиона просмотров. Зрители оценили метод американки в комментариях. «Сцена из мультфильма "Тупой и еще тупее"», «Сэкономьте на медицинских счетах и ​​сходите в салон красоты», «Я единственная, кому любопытно, действительно ли это работает? Какая зернистость [размер абразивных частиц на наждачном диске]? Я бы с удовольствием попробовала», «Как человек, который раньше занимался реставрацией мебели, я даже не могу сосчитать, сколько раз меня посещало искушение сделать это», «У вас есть запись на прием?» — заявили юзеры.

В июне американка Стейси Манос сняла действия незнакомца на парковке и прославила его в сети.

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