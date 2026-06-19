Доктор Мясников назвал недоразвитыми откладывающих рождение детей людей

Врач Мясников назвал недоразвитыми молодых людей, которые откладывают рождение детей

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал недоразвитыми одну категорию людей в эфире программы «О самом главном». Выпуск доступен на платформе «Смотрим»,

Мясников раскритиковал молодых людей, которые откладывают рождение детей, так как хотят сначала обрести финансовую стабильность или пожить для себя. «Я на них иногда смотрю — вот все хорошо, но они как недоразвитые, что ли?» — возмутился доктор.

Врач добавил, что современная молодежь не хочет прикладывать много усилий, чтобы построить семью. По его мнению, такое отношение к родительству у них сформировалось из-за особенностей современного мира, в котором много внимания уделяется личному комфорту. «Весь мир так построен — на удобствах, на доставках еды, на гаджетах», — заключил он.

Ранее Мясников назвал помойкой русскоязычный сегмент интернета. Он посетовал на то, что там публикуется много непроверенной информации.